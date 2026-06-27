Тяжелоатлеты из России снова смогут выступать на соревнованиях со своими флагом и гимном

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) разрешила российским и белорусским спортсменам всех возрастов участвовать в соревнованиях под своими национальными флагами и гимнами. Об этом сообщается на сайте IWF.
«Решение принято в соответствии с недавними рекомендациями МОК относительно принципов нейтральности в спорте и важности предоставления спортсменам равных возможностей для участия в соревнованиях на самом высоком международном уровне», — говорится в публикации.
В федерации напомнили, что ранее в этом году были сняты ограничения на участие тяжелоатлетов из России и Беларуси в юношеских и юниорских возрастных группах. IWF стала уже десятой признанной МОК международной федерацией, которая полностью вернула российским спортсменам право на национальную символику. Ранее аналогичные решения о возвращении флага и гимна приняли в мировых федерациях фехтования, дзюдо, бокса, тхэквондо и водных видов спорта.
В 2022 году российских тяжелоатлетов отстранили от участия в международных турнирах. Через год международная федерация (IWF) разрешила россиянам выступать в нейтральном статусе. Министр спорта России Михаил Дегтярев поблагодарил исполком IWF за «последовательное отстаивание интересов всех спортсменов вне зависимости от национальной принадлежности».