Тяжелоатлеты из России снова смогут выступать на соревнованиях со своими флагом и гимном

В федерации напомнили, что ранее в этом году были сняты ограничения на участие тяжелоатлетов из России и Беларуси в юношеских и юниорских возрастных группах. IWF стала уже десятой признанной МОК международной федерацией, которая полностью вернула российским спортсменам право на национальную символику. Ранее аналогичные решения о возвращении флага и гимна приняли в мировых федерациях фехтования, дзюдо, бокса, тхэквондо и водных видов спорта.