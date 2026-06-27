Культовый аниме-фильм «Инициал Ди: Стадия третья» выйдет в российский прокат 16 июля

Кинокомпания «Пионер» и Deep выпустят в российский прокат культовый аниме-фильм 2001 года «Инициал Ди: Стадия третья» (Initial D: Third Stage), сообщили «Афише Daily» в пресс-службе компаний. В кино его можно будет увидеть с 16 июля в двух версиях: на языке оригинала с русскими субтитрами и в дублированной версии, за дубляж которой отвечает студия «Дубляжная».