Культовый аниме-фильм «Инициал Ди: Стадия третья» выйдет в российский прокат 16 июля

Кинокомпания «Пионер» и Deep выпустят в российский прокат культовый аниме-фильм 2001 года «Инициал Ди: Стадия третья» (Initial D: Third Stage), сообщили «Афише Daily» в пресс-службе компаний. В кино его можно будет увидеть с 16 июля в двух версиях: на языке оригинала с русскими субтитрами и в дублированной версии, за дубляж которой отвечает студия «Дубляжная».
«Инициал Ди: Третья стадия» — первый полнометражный фильм легендарной франшизы «Инициал Ди». Производством картины занималась одна из старейших и наиболее авторитетных анимационных студий Японии — Studio Deen. Основанная на манге Сюити Сигэно лента 25 лет назад собрала в проокате в Японии свыше 520 млн иен.
В центре сюжета — молодой водитель Такуми Фудзивара, который с детства помогает отцу доставлять тофу на легендарной Toyota AE86 по извилистым горным дорогам префектуры Гумма. Годы ежедневных поездок превращают его в гонщика с уникальным чувством автомобиля и трассы. Накануне окончания школы Такуми получает предложение присоединиться к команде Рескэ Такахаши, однако прежде ему предстоит встретиться с сильнейшими соперниками и принять несколько важных решений, которые определят его будущее.
Манга Initial D выходила в издательстве Kodansha с 1995 по 2013 год и насчитывает 48 томов. За почти два десятилетия франшиза превратилась в одно из самых влиятельных произведений автомобильной поп-культуры Японии. На ее основе были созданы многочисленные аниме-сериалы, полнометражные фильмы, видеоигры, игровая экранизация и продолжение под названием MF Ghost.
В 2025 году франшиза отметила свое 30-летие. В честь юбилея крупнейшие японские автопроизводители, включая Toyota, Nissan, Subaru и Honda, приняли участие в совместной рекламной кампании в Токио, подчеркнув значение «Инициал Ди» для автомобильной культуры страны.
Особое место франшиза занимает в истории мирового дрифтинга. Именно «Инициал Ди» познакомил миллионы зрителей по всему миру с техникой прохождения поворотов в управляемом заносе и сделал дрифтинг частью массовой культуры. В начале 2000-х годов популярность серии совпала с появлением первых профессиональных соревнований по дрифту, а ее влияние до сих пор отмечают как поклонники автоспорта, так и представители индустрии.
С франшизой связан и один из самых известных людей в истории дрифтинга — Кейити Цутия, которого часто называют «Королем дрифта». Он выступал техническим консультантом серии «Инициал Ди» и появился в «Стадии третьей» в небольшом камео. Позднее Цутия также работал консультантом над фильмом «Форсаж: Токийский дрифт», благодаря чему поклонники обеих франшиз нередко проводят параллели между двумя картинами. Дополнительную известность серии принесло и то, что многие горные перевалы, показанные в «Инициал Ди», существуют в реальности и сегодня остаются популярными местами среди поклонников франшизы и автомобильной культуры со всего мира.