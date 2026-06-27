Мик Джаггер сообщил, что хотел бы снять биографический фильм о Rolling Stones

Мик Джаггер заинтересован в создании биографического фильма о своей британской рок-группе «Rolling Stones». В качестве примера он привел ленты о Бобе Дилане «Боб Дилан: Никому не известный» 2024 года и фильм о Джеймсе Брауне «Джеймс Браун: Путь наверх» 2014 года, который спродюсировал Джаггер.
«Да, мне это интересно. Не хочу раскрывать все карты, но я представляю, как это должно выглядеть. Есть разные способы снимать байопики, но обычно за основу берется яркий фрагмент жизни. Как в фильме о Бобе Дилане и его переходе на электрогитару. Главное — четко понимать, на каком именно моменте ты хочешь сделать акцент», — поделился Джаггер.
При этом музыкант затруднился назвать лучший период карьеры The Rolling Stones для экранизации. Он объяснил это тем, что история группы охватывает слишком большой промежуток времени, из-за чего выбрать конкретный фрагмент крайне сложно.
Недавно артист заявил, что ему трудно назвать любимую композицию группы, вокалистом которой он выступает, потому что у нее «есть сотни песен». Однако он выделил несколько: «Sympathy for the Devil», «You Know», «Start Me Up», «Angie», «Honkey Tonk Women».
28 мая в России вышел байопик про Майкла Джексона. В ленте рассказывается о детстве и становлении Майкла Джексона на пути к мировой славе. В картине показаны сложные отношения артиста с отцом, продюсерами и музыкальными лейблами, а также поиск собственного стиля, записи альбомов «Off the Wall» и «Thriller», живые выступления и клипы Джексона. Главную роль сыграл Джаафар Джексон — племянник музыканта. Сборы ленты уже преодолели отметку в 1,2 млрд рублей.