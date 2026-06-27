Мик Джаггер сообщил, что хотел бы снять биографический фильм о Rolling Stones

В Москве запретили купаться в зоне отдыха «Тропарево»
Культовый аниме-фильм «Инициал Ди: Стадия третья» выйдет в российский прокат 16 июля
Свежий трейлер нового «Человека-паука» стал вторым по популярности в истории кино
Prime Video выпустит документальный фильм о теннисисте Новаке Джоковиче
Кристофер Нолан вдохновлялся фильмами Андрея Тарковского при создании «Одиссеи»
Роль Джоди Фостер в «Иллюзии полета» изначально была написана для мужчины-актера
Ректор ГИТИСа заявил, что ни один из театров Москвы не находится «на взлете»
Лайонел Ричи отменил концерты после того, как ему стало плохо на сцене
Махершала Али появился в роли религиозного наемника в тизере «Твоя мать, твоя мать, твоя мать»
Милли Бобби Браун и Дэвид Харбор снимутся в новом сериале
Умер таджикский режиссер Бако Садыков
В этом году фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который проходит в Сочи, не состоится
Букингемский дворец перестанет быть основной резиденцией британского монарха
В Москве женщина спустилась на рельсы в метро за упавшим телефоном. Ей дали 5 суток ареста
Россиянка выиграла чемпионат мира по шахматам среди юниоров
Pixar снимет короткометражку про Дори из «В поисках Немо»
Одинокие люди считают, что хуже понимают чувства других
Умер экс-вокалист Blood, Sweat  &  Tears Дэвид Клейтон-Томас
Приложение Telega перестанет работать с 1 июля
«ВкусВилл» займет часть площади магазина-ресторана «Армения» на Тверской улице в Москве
В Абу-Даби построят по проекту Фрэнка Гери центр искусств на 6000 зрителей
Москву в начале июля ждет 30-градусная жара, на смену которой придут грозы с ливнями
Ученые с помощью ИИ расшифровали древний свиток, пострадавший от извержения Везувия
Wildberries ввел платную отмену заказов
Сарик Андреасян снимет новую экранизацию «Двенадцати стульев»
Вышел новый сезон подкаста «КультТех» — о том, как приложения меняют жизнь и психику человека
Режиссер «Рататуя» Брэд Берд сообщил, что не планирует снимать продолжение мультфильма
Блюда поваров-победителей конкурса «Лукойла» попадут в меню кафе на АЗС

Мик Джаггер сообщил, что хотел бы снять биографический фильм о Rolling Stones

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Avalon

Мик Джаггер заинтересован в создании биографического фильма о своей британской рок-группе «Rolling Stones». В качестве примера он привел ленты о Бобе Дилане «Боб Дилан: Никому не известный» 2024 года и фильм о Джеймсе Брауне «Джеймс Браун: Путь наверх» 2014 года, который спродюсировал Джаггер.

«Да, мне это интересно. Не  хочу раскрывать все карты, но я представляю, как это должно выглядеть. Есть разные способы снимать байопики, но обычно за основу берется яркий фрагмент жизни. Как в фильме о Бобе Дилане и его переходе на электрогитару. Главное — четко понимать, на каком именно моменте ты хочешь сделать акцент», — поделился Джаггер.

При этом музыкант затруднился назвать лучший период карьеры The Rolling Stones для экранизации. Он объяснил это тем, что история группы охватывает слишком большой промежуток времени, из-за чего выбрать конкретный фрагмент крайне сложно.

Недавно артист заявил, что ему трудно назвать любимую композицию группы, вокалистом которой он выступает, потому что у нее «есть сотни песен». Однако он выделил несколько: «Sympathy for the Devil», «You Know», «Start Me Up», «Angie», «Honkey Tonk Women».

28 мая в России вышел байопик про Майкла Джексона. В ленте рассказывается о детстве и становлении Майкла Джексона на пути к мировой славе. В картине показаны сложные отношения артиста с отцом, продюсерами и музыкальными лейблами, а также поиск собственного стиля, записи альбомов «Off the Wall» и «Thriller», живые выступления и клипы Джексона. Главную роль сыграл Джаафар Джексон — племянник музыканта. Сборы ленты уже преодолели отметку в 1,2 млрд рублей.

Расскажите друзьям