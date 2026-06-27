Мик Джаггер сообщил, что хотел бы снять биографический фильм о Rolling Stones

«Да, мне это интересно. Не хочу раскрывать все карты, но я представляю, как это должно выглядеть. Есть разные способы снимать байопики, но обычно за основу берется яркий фрагмент жизни. Как в фильме о Бобе Дилане и его переходе на электрогитару. Главное — четко понимать, на каком именно моменте ты хочешь сделать акцент», — поделился Джаггер.