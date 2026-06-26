Умер таджикский режиссер Бако Садыков

«Мастер. Потрясающий художник. Последний раз мы гуляли с ним по Токио 30 лет назад. Всю жизнь дружу с его сыном, сценаристом Улугбеком Садыковым. Когда ушел мой папа, Улугбек в эту же ночь приехал из Душанбе в Алматы. Я тоже хотела бы быть с ним рядом сейчас», — поделилась Ахинжанова.