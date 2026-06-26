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Умер таджикский режиссер Бако Садыков

Афиша Daily
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Фото: Жуков Сергей, Нетелев Роберт/ТАСС

В возрасте 84 лет скончался таджикский режиссер Бако Садыков. Об этом сообщило информагентство «Азия-Плюс».

Садыков умер в Берлине, куда переехал из Узбекистана в 2025 году. По словам таджикского журналиста Сухроба Зие, кинематографиста похоронят в Германии.

Информацию о смерти Садыкова подтвердила также казахстанская сценаристка Лейла Ахинжанова. Она написала в своем блоге, что всю жизнь дружит с сыном режиссера Улугбеком Садыковым.

«Мастер. Потрясающий художник. Последний раз мы гуляли с ним по Токио 30 лет назад. Всю жизнь дружу с его сыном, сценаристом Улугбеком Садыковым. Когда ушел мой папа, Улугбек в эту же ночь приехал из Душанбе в Алматы. Я тоже хотела бы быть с ним рядом сейчас», — поделилась Ахинжанова.

Бако Садыков родился 13 июля 1941 года в узбекской Бухаре. Он говорил, что у него две родины — Таджикистан и Узбекистан. Свою карьеру Садыков начал как актер в Бухарском театре в конце 50-х. Садыков учился в Ташкентском театральном институте сперва на актерском факультете, а затем на режиссерском.

В 1978 году он выпустился с Высших курсов сценаристов и режиссеров в Москве. Садыков учился в мастерской Эмиля Лотяну. За свою жизнь Бако снял более сорока фильмов, художественных и документальных, в том числе «Адонис XIV», «Глиняные птицы», «Смерч», «Благословенная Бухара», «Остров».

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