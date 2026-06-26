Ученые: сплетники и манипуляторы чаще заводят семьи и отношения

Люди, склонные к реляционной агрессии — сплетням, манипуляциям, социальному бойкоту, попыткам вызвать ревность, — чаще заводят романтические отношения и создают семьи. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Evolutionary Psychological Science.
Ученые провели опрос среди 1497 поляков в возрасте от 18 до 81 года из различных социальных слоев. Выяснилось, что склонные к манипуляциям и сплетничеству люди чаще состоят в отношениях и имеют детей — это касается и мужчин, и женщин.
При этом исследователи подчеркивают, что работа показывает только статистическую связь, а не доказывает, что скрытое агрессивное поведение само по себе приводит к большей рождаемости.
По мнению ученых, реляционная агрессия в межличностных отношениях — это альтернативная эволюционная стратегия, с помощью которой человек может достичь высокого социального положения, избегая открытой конфронтации.
Авторы предполагают, что психологическая агрессия может работать как один из эволюционных механизмов удержания партнера или демонстрации конкурентного преимущества перед соперниками. По их мнению, такие качества могли способствовать сохранению долгосрочных отношений или повышать привлекательность мужчины как защитника ресурсов.
Недавно ученые также выяснили, что за последние шесть десятилетий музыканты стали чаще петь об изменах, конфликтах и токсичной любви.