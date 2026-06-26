Ученые: сплетники и манипуляторы чаще заводят семьи и отношения

Ученые провели опрос среди 1497 поляков в возрасте от 18 до 81 года из различных социальных слоев. Выяснилось, что склонные к манипуляциям и сплетничеству люди чаще состоят в отношениях и имеют детей — это касается и мужчин, и женщин.