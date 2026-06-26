Ученые: сплетники и манипуляторы чаще заводят семьи и отношения

Четверо мужчин пересекли Тихий океан на весельной лодке без мотора и парусов
Канада теперь может участвовать в «Евровидении»
В Японии открылся храм плюшевых игрушек
Звезды «Дневников вампира» Нина Добрев и Пол Уэсли воссоединятся в драме «Ты заслуживаешь знать»
Расселл Кроу отправляет Итана Хоука в шахту в трейлере фильма «До последнего грамма»
На Тайване прошел арбузный карнавал. Местные жители нарядили более тысячи ягод
Ученые: за последние 60 лет поп-музыка стала более негативной и агрессивной
Картину Модильяни продали на аукционе Sotheby’s за рекордную сумму для европейского рынка
Изабель Юппер наблюдает за соседями в дублированном трейлере «Параллельных историй» Асгара Фархади
Спин-офф про Осла из «Шрека» выйдет в июне 2028 года
Второй сезон «Газеты» — спин-оффа «Офиса» — выйдет 9 сентября
На озеро в Германии перестали пускать людей без знания немецкого
Италия увеличила сроки выдачи виз россиянам
HBO снял документальный сериал про Jay-Z
Оливия Родриго стала неигровым персонажем в Fortnite
«Смесь Линча с „Днем сурка“»: в кино покажут мистический мультфильм от создателя синего пса Андрея
Папа римский Лев XIV выпустит сборник ранних сочинений
Смотрим трейлер «Живой ярости» — нового боевика от студии Lionsgate
Экс-сотрудник Popcorn Books получил условный срок из-за продажи квир-литературы
Лайонел Ричи прервал концерт из-за недомогания
Фасады и кровлю доходного дома Орловых в Москве отреставрируют
По «Лило и Стичу» выйдет новая анимационная короткометражка
Выставка редких авто, шоу-заезды и концерт Вани Дмитриенко: в Ленобласти пройдет «Гараж фест»
Начались съемки продолжения сериала «Трудная» с Глебом Калюжным и Кирой Медведевой
Каждый второй сотрудник в России скрывает, что смотрит короткие видео на работе
По «Абсолютному Бэтмену» снимут анимационный сериал
Дейзи Эдгар-Джонс в первом трейлере «Чувства и чувствительности» по роману Джейн Остин
Сериал «Чудо» с Идой Галич и Денисом Шведовым выйдет на «Кинопоиске»

Ученые: сплетники и манипуляторы чаще заводят семьи и отношения

Афиша Daily
2 мин на чтение
Иллюстрация: Metropolitan Museum of Art

Люди, склонные к реляционной агрессии — сплетням, манипуляциям, социальному бойкоту, попыткам вызвать ревность, — чаще заводят романтические отношения и создают семьи. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Evolutionary Psychological Science.

Ученые провели опрос среди 1497 поляков в возрасте от 18 до 81 года из различных социальных слоев. Выяснилось, что склонные к манипуляциям и сплетничеству люди чаще состоят в отношениях и имеют детей — это касается и мужчин, и женщин. 

При этом исследователи подчеркивают, что работа показывает только статистическую связь, а не доказывает, что скрытое агрессивное поведение само по себе приводит к большей рождаемости.

По мнению ученых, реляционная агрессия в межличностных отношениях — это альтернативная эволюционная стратегия, с помощью которой человек может достичь высокого социального положения, избегая открытой конфронтации.

Авторы предполагают, что психологическая агрессия может работать как один из эволюционных механизмов удержания партнера или демонстрации конкурентного преимущества перед соперниками. По их мнению, такие качества могли способствовать сохранению долгосрочных отношений или повышать привлекательность мужчины как защитника ресурсов.

Недавно ученые также выяснили, что за последние шесть десятилетий музыканты стали чаще петь об изменах, конфликтах и токсичной любви.

Расскажите друзьям