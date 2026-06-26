Четверо мужчин преодолели 5000 километров в Тихом океане на весельной лодке без мотора и парусов

Команда Row West Pacific завершила 53-дневное путешествие через Тихий океан. Четверо мужчин прошли на веслах 3100 миль (около 5000 километров) — от штата Вашингтон до острова Мауи, пишет Hawaii News Now.
Путешественники прибыли в гавань Кахулуи утром 24 июня. На причале их встретили родные и друзья. Команда шла без моторов, парусов и сопровождающего судна, полагаясь только на собственные силы.
Участники Row West Pacific познакомились в соцсетях и решились отправиться в совместное путешествие. Их путь начался 2 мая из штата Вашингтон. По словам Грега Андерсона, после нескольких недель в океане путешествие начало напоминать день сурка: «Одни и те же волны, одни и те же условия, одни и те же страдания».
Другой участник команды, Джошуа Дьюкс, рассказал, что самым тяжелым оказалось не физическое напряжение, а сочетание холода, стихии и недосыпа. В какой-то момент он несколько дней не чувствовал ступней из-за онемения.
Во время перехода команда собирала деньги для некоммерческой организации Aerial Recovery, которая борется с секс-торговлей по всему миру.
Для одного из участников, ветерана морской пехоты и ультрамарафонца Джонни Мартинеса, прибытие на Мауи стало еще и личным событием: сразу после высадки он сделал предложение своей девушке.
«Теперь я помолвлен. Я очень рад», — сказал Мартинес. Еще один участник команды, Уилтон Нготел, признался, что больше всего после 53 дней в океане мечтает о курице мочико и рисе: «Пятьдесят три дня без риса. Для островитянина это настоящее страдание».