Четверо мужчин преодолели 5000 километров в Тихом океане на весельной лодке без мотора и парусов

Участники Row West Pacific познакомились в соцсетях и решились отправиться в совместное путешествие. Их путь начался 2 мая из штата Вашингтон. По словам Грега Андерсона, после нескольких недель в океане путешествие начало напоминать день сурка: «Одни и те же волны, одни и те же условия, одни и те же страдания».