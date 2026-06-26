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Россиянка выиграла чемпионат мира по шахматам среди юниоров

Афиша Daily
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Фото: Алексей Русских/Telegram

Валерия Клейменова из Ульяновска досрочно завоевала титул чемпионки мира по шахматам среди девушек до 18 лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Из десяти сыгранных партий Клейменова победила в девяти, еще одну она закончила в ничью. В предпоследнем, 10-м, туре девушка обыграла россиянку Лейлу Табермакову. В результате Клейменова заработала 9,5 балла и стала недосягаема для соперниц.

«Валерия шла к этой победе целенаправленно, шаг за шагом. Ей было 7 лет, когда родители впервые привели ее в секцию по шахматам. Через 10 лет она стала лучшей в мире среди девушек до 18 лет. Пример большого упорства и несгибаемого спортивного характера!» — написал Русских.

Чемпионат мира по шахматам среди юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет проходит в итальянском городе Монтесильвано. В нем участвуют более 700 человек.
 

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