Россиянка выиграла чемпионат мира по шахматам среди юниоров

«Валерия шла к этой победе целенаправленно, шаг за шагом. Ей было 7 лет, когда родители впервые привели ее в секцию по шахматам. Через 10 лет она стала лучшей в мире среди девушек до 18 лет. Пример большого упорства и несгибаемого спортивного характера!» — написал Русских.