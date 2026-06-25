На Тайване прошел арбузный карнавал. Местные жители нарядили более тысячи ягод

В поселке Цзядун на Тайване прошел арбузный карнавал, приуроченный к Празднику драконьих лодок. Специально для него местные жители нарядили более тысячи полосатых ягод, сообщил Taipei Times.
На событии собрались более 1100 человек. По традиции в день Праздника драконьих лодок люди на удачу пытаются поставить яйца вертикально на полу. Но в уезде Пинтун, где находится Цзядун, вместо яиц используют арбузы.
Уникальный обычай появился потому, что Узядун считается родиной арбузов на Тайване. Рядом с поселением выращиевается 60% всех арбузов на острове. Местные жители решили подчеркнуть свою особенность.
Их креатив привлекает людей со всей страны — те приезжают в Цзядун, чтобы глубже познакомиться с местной индустрией и культурой выращивания ягод. «Парад» арбузов же помогает популяризировать продукцию.
Большинство цзядунцев заняты в арбузном бизнесе. Фермеры ездят по всему Тайваню, высаживают ягоды вдоль берегов рек и привозять их обратно в поселок для продажи. Из-за этого они получили прозвище «кочевники арбузного мира».