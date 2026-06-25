Изабель Юппер наблюдает за соседями в дублированном трейлере «Параллельных историй» Асгара Фархади

Режиссер добавил, что фильм получился «о том, что собой представляют наши жизни сегодня». По его словам, «у каждого из нас есть телескоп, прямо как в фильмы, и мы точно так же заглядываем в жизни других людей, и из того, что мы видим, складывается наше представление о мире».