Изабель Юппер наблюдает за соседями в дублированном трейлере «Параллельных историй» Асгара Фархади

В российский кинопрокат 20 августа выйдет фильм «Параллельные истории» Асгара Фархади, автора «Развода Надера и Симин». «Афиша Daily» публикует дублированный трейлер.
В картине снялись Изабель Юппер, Венсан Кассель, Виржини Эфира и Катрин Денев. Юппер сыграла писательницу Сильви, которая живет в одиночестве и наблюдает за соседями через телескоп.
Героиня использует истории реальных людей в своих книгах, но добавляет в них драму, страсть, ревность и предательство. Однажды в жизни Сильви появляется помощник Адам (Кассель), который влюбляется в живущую напротив девушку (Эфира).
Чтобы произвести впечатление на соседку, Адам выдает рукопись Сильви за свой. Грань между вымыслом и реальностью стирается. Но прототипы романа и отношения между ними оказываются не такими, какими их придумала Сильви.
Фархади признался, что в основу «Параллельных историй» лег фильм «Декалог» Кшиштофа Кесьлевского. Иранскому кинематографисту предложили адаптировать материал коллеги.
«Позже со мной связался Кшиштоф Песевич, сценарист Кесьлевского. Мне это показалось интересным и заманчивым вызовом — сделать сценарий, вдохновленный другим сценарием. И сам процесс этой работы в итоге стал темой фильма: как одна история перетекает в другую, как реальность и выдумка питают друг друга», — поделился Фархади.
Режиссер добавил, что фильм получился «о том, что собой представляют наши жизни сегодня». По его словам, «у каждого из нас есть телескоп, прямо как в фильмы, и мы точно так же заглядываем в жизни других людей, и из того, что мы видим, складывается наше представление о мире».