Аналитики рассказали, где в Подмосковье дешевле всего снять загородный дом с бассейном

Снять в Подмосковье загородный дом с бассейном стоит этим летом в среднем 20,2 тыс. рублей за сутки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные «Авито Путешествий».
Дешевле всего аренда загородного дома обойдется в Икше — 9,1 тыс. рублей в сутки. Следом идут Волоколамск (10,62 тыс.), село Троицкое (11 тыс.) и Наро-Фоминск (12,4 тыс.).
Аналитики объясняют более низкие ставки в этих локациях тем, что обычно в них меньше площадь самих домов, бассейнов, банных комплексов и дополнительной инфраструктуры.
Самая дорогая аренда загородных домов с бассейнами в Марфино, Черноголовке и Можайске. В них средние цены составляют от 20,8 до 21,8 тыс. рублей в сутки.
При этом самые дорогие локации не всегда самые популярные. Максимальный рост спроса в этом году зафиксирован в Серпухове, где аренда дома с бассейном обойдется в среднем в 15,9 тыс. рублей в сутки. В тройку также попали Королев и Тучково со ставками примерно 19,3 тыс.
Согласно статистике сервиса бронирований, в среднем дома с бассейнами снимают на два дня и компаниями примерно из семи человек. Средний чек — около 40 тыс. рублей.