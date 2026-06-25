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Аналитики рассказали, где в Подмосковье дешевле всего снять загородный дом с бассейном

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Zoshua Colah/Unsplash

Снять в Подмосковье загородный дом с бассейном стоит этим летом в среднем 20,2 тыс. рублей за сутки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные «Авито Путешествий».

Дешевле всего аренда загородного дома обойдется в Икше — 9,1 тыс. рублей в сутки. Следом идут Волоколамск (10,62 тыс.), село Троицкое (11 тыс.) и Наро-Фоминск (12,4 тыс.).

Аналитики объясняют более низкие ставки в этих локациях тем, что обычно в них меньше площадь самих домов, бассейнов, банных комплексов и дополнительной инфраструктуры.

Самая дорогая аренда загородных домов с бассейнами в Марфино, Черноголовке и Можайске. В них средние цены составляют от 20,8 до 21,8 тыс. рублей в сутки.

При этом самые дорогие локации не всегда самые популярные. Максимальный рост спроса в этом году зафиксирован в Серпухове, где аренда дома с бассейном обойдется в среднем в 15,9 тыс. рублей в сутки. В тройку также попали Королев и Тучково со ставками примерно 19,3 тыс.

Согласно статистике сервиса бронирований, в среднем дома с бассейнами снимают на два дня и компаниями примерно из семи человек. Средний чек — около 40 тыс. рублей.

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