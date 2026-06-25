Аналитики рассказали, где в Подмосковье дешевле всего снять загородный дом с бассейном

При этом самые дорогие локации не всегда самые популярные. Максимальный рост спроса в этом году зафиксирован в Серпухове, где аренда дома с бассейном обойдется в среднем в 15,9 тыс. рублей в сутки. В тройку также попали Королев и Тучково со ставками примерно 19,3 тыс.