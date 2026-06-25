Экс-сотрудник Popcorn Books получил условный срок из-за продажи квир-литературы

Как отмечает «Медиазона»*, Иванов признал вину, заключил соглашение со следствием и дал показания на других обвиняемых. «Во время очных ставок, когда были представлены неустановленные лица издательства „Эксмо“, я полностью изобличил их в преступной деятельности, которую они проводили в издательстве, поскольку все это было на моих глазах и я был свидетелем того, как они, собственно, нас втягивали в эту деятельность», — сказал он в суде.