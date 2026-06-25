Дейзи Эдгар-Джонс в первом трейлере «Чувства и чувствительности» по роману Джейн Остин

Картина рассказывает о двух сестрах, Элинор и Марианне, которые сталкиваются с любовью и финансовыми трудностями, когда им приходится покинуть родное поместье в Сассексе. Девушки олицетворяют два разных подхода к жизни: Элинор — разум и сдержанность, а Марианна — чувства и чувствительность. Первый роман Джейн Остин «Разум и чувства» впервые опубликовали в 1811 году под заголовком «By a Lady».