Дейзи Эдгар-Джонс в первом трейлере «Чувства и чувствительности» по роману Джейн Остин

Focus Features представила трейлер новой экранизации романа Джейн Остин «Чувство и чувствительность» («Разум и чувства»). Фильм выйдет в зарубежный прокат позже намеченной даты — 16 октября вместо 25 сентября.
Картина рассказывает о двух сестрах, Элинор и Марианне, которые сталкиваются с любовью и финансовыми трудностями, когда им приходится покинуть родное поместье в Сассексе. Девушки олицетворяют два разных подхода к жизни: Элинор — разум и сдержанность, а Марианна — чувства и чувствительность. Первый роман Джейн Остин «Разум и чувства» впервые опубликовали в 1811 году под заголовком «By a Lady».
Роли сестер исполнили Эсме Крид-Майлc («Песочный человек») и Дейзи Эдгар-Джонс («Там, где раки поют»). Джордж МакКей («1917») сыграет Эдварда Феррарса, влюбляющегося в Элинор, героиню Дейзи Эдгар-Джонс. Фрэнк Диллейн («Гарри Поттер») и Герберт Нордрум («Худший человек на свете») воплотят на экране любовные интересы Марианны, героини Эсме Крид-Майлс.
Режиссером новой версии классики Джейн Остин стала Джорджия Окли («Искупление»), а сценарий написала Дайана Рид. Тим Беван и Эрик Феллнер выступили продюсерами ленты вместе с Индией Флинт и Джо Уоллетт. Недавно Focus Features и Working Title Films опубликовали первые кадры новой экранизации романа Джейн Остин.
«Разум и чувства» несколько раз адаптировали для экрана, наиболее известной экранизацией стал фильм режиссера Энга Ли 1995 года, в котором Эмма Томпсон сыграла Элинор Дэшвуд, а Кейт Уинслет — Марианну. Компания Focus Features также поддержала два предыдущих ремейка произведений Джейн Остин — «Гордость и предубеждение» 2005 года с Кирой Найтли и Мэттью МакФэдьеном и «Эмму» 2020 года с Аней Тейлор-Джой.