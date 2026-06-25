Дейзи Эдгар-Джонс в первом трейлере «Чувства и чувствительности» по роману Джейн Остин

В Венесуэле произошли крупнейшие за 100 лет землетрясения. Число жертв может достигнуть тысяч
По «Лило и Стичу» выйдет новая анимационная короткометражка
Выставка редких авто, шоу заезды и концерт Вани Дмитриенко: в Ленобласти пройдет «Гараж фест»
Начались съемки продолжения сериала «Трудная» с Глебом Калюжным и Кирой Медведевой
Каждый второй сотрудник в России скрывает, что смотрит короткие видео на работе
По «Абсолютному Бэтмену» снимут анимационный сериал
Сериал «Чудо» с Идой Галич и Денисом Шведовым выйдет на «Кинопоиске»
В России создают закрытое хранилище «деструктивной литературы»
Павла Дурова заметили в Тбилиси
Стартовали съемки четвертой части продолжения «Универа»
Аналитики рассказали, где в Подмосковье дешевле всего снять загородный дом с бассейном
Депутат Госдумы: удаление приложений VK из App Store — повод «быстрее строить свой интернет»
Минцифры не будет ограничивать связь в Москве 25 июня
Из App Store пропали приложения «Дзен», VK Video и VK Music
Новый фильм Киры Коваленко получил название «Heavens Don’t Care»
«Мстители: Финал» повторно выйдут в зарубежный прокат
24 июня стало самым жарким днем в истории Франции
Дейзи Эдгар-Джонс на первых кадрах «Чувства и чувствительности» по мотивам Джейн Остин
Британец просидел в ванне с печеными бобами четыре дня и установил мировой рекорд
На Тверском бульваре в Москве образовалась очередь из-за пирожных
Продажи кваса сократились на 19% после введения акциза
26 и 27 июня из-за проведения выпускного бала в Москве закроют несколько улиц
Астронавтка взяла в полет вокруг Луны фигурку коровы — чтобы воплотить в жизнь шутку отца
В Архангельске офтальмологи удалили клеща из глаза пациента
Николь Кидман и Сандра Буллок снова в роли ведьм в новом трейлере «Практической магии-2»
В четверг в Москве ожидается гроза
Би-би-си готовит рождественский спецвыпуск сериала «Другая сестра Беннет»
Россиянка пробежала 643 километра и установила мировой рекорд

Дейзи Эдгар-Джонс в первом трейлере «Чувства и чувствительности» по роману Джейн Остин

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Working Title Films

Focus Features представила трейлер новой экранизации романа Джейн Остин «Чувство и чувствительность» («Разум и чувства»). Фильм выйдет в зарубежный прокат позже намеченной даты — 16 октября вместо 25 сентября.

Картина рассказывает о двух сестрах, Элинор и Марианне, которые сталкиваются с любовью и финансовыми трудностями, когда им приходится покинуть родное поместье в Сассексе. Девушки олицетворяют два разных подхода к жизни: Элинор — разум и сдержанность, а Марианна — чувства и чувствительность. Первый роман Джейн Остин «Разум и чувства» впервые опубликовали в 1811 году под заголовком «By a Lady». 

Видео:&nbsp;Focus Features

Роли сестер исполнили Эсме Крид-Майлc («Песочный человек») и Дейзи Эдгар-Джонс («Там, где раки поют»). Джордж МакКей («1917») сыграет Эдварда Феррарса, влюбляющегося в Элинор, героиню Дейзи Эдгар-Джонс. Фрэнк Диллейн («Гарри Поттер») и Герберт Нордрум («Худший человек на свете») воплотят на экране любовные интересы Марианны, героини Эсме Крид-Майлс.

Режиссером новой версии классики Джейн Остин стала Джорджия Окли («Искупление»), а сценарий написала Дайана Рид. Тим Беван и Эрик Феллнер выступили продюсерами ленты вместе с Индией Флинт и Джо Уоллетт. Недавно Focus Features и Working Title Films опубликовали первые кадры новой экранизации романа Джейн Остин.

«Разум и чувства» несколько раз адаптировали для экрана, наиболее известной экранизацией стал фильм режиссера Энга Ли 1995 года, в котором Эмма Томпсон сыграла Элинор Дэшвуд, а Кейт Уинслет — Марианну. Компания Focus Features также поддержала два предыдущих ремейка произведений Джейн Остин — «Гордость и предубеждение» 2005 года с Кирой Найтли и Мэттью МакФэдьеном и «Эмму» 2020 года с Аней Тейлор-Джой.

Расскажите друзьям