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Фасады и кровлю доходного дома Орловых в Москве отреставрируют

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Mos.ru

В Москве отреставрируют фасады и кровлю доходного дома Орловых, расположенного на улице Арбат. Об этом говорится на сайте Mos.ru.

Строителям предстоит восстановить металлическое покрытие кровли, воссоздать утраченные фрагменты лепного декора, оштукатурить гладкие и рустованные поверхности элементов, а затем окрасить их в исторические цвета. Специалисты уже приступили к расчистке фасада особняка. Работы проведут под контролем Мосгорнаследия.

«В первом подъезде до сих пор сохранилась кованая лестница, созданная в 1890 году, а в интерьерах — множество относящихся к концу XIX века декоративных элементов: тянутые многопрофильные карнизы, лепные потолочные розетки. Кроме того, здесь можно увидеть различной конфигурации печи, облицовка которых выполнена из крупноформатных белых изразцов», — рассказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Доходный дом Орловых на Арбате — это исторический трехэтажный особняк, построенный в конце XIX века по проекту архитектора Ивана Владимирова. Сейчас он используется как административное здание с торговыми помещениями на первом этаже.

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