Удаление приложений VK из App Store говорит о том, что России нужно быстрее строить свой интернет. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по информполитике Марина Ким в разговоре с ТАСС.



«Спасибо за наглядность. Лучшего аргумента за то, что свой интернет надо строить быстрее, не придумаешь», — сказала Ким. Она добавила, что RuStore и отечественные разработчики показали, что «без капризов Apple мы прекрасно живем».