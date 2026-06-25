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Из App Store пропали приложения «Дзен», VK Video и VK Music

Афиша Daily
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Фото: Clément Roy/Unsplash

Из магазина приложений App Store исчезли некоторые приложения холдинга VK, пишет РБК.

Это «Дзен», «VK Video», «VK мессенджер», «VK Music» и «VK знакомства». Приложения соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» остались доступны.

В VK подтвердили РИА «Новости», что в App Store удалили ряд приложений компании. В Apple пока никак не комментировали информацию.

Ранее, в начале июня, из App Store пропал российский национальный мессенджер «Макс». Представители Apple объяснили это санкциями в отношении России.

Компании VK принадлежат социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир», почтовые сервисы «Почта Mail», «VK Почта», мессенджеры: «Макс», «ТамТам» и «VK Мессенджер», сервис объявлений «Юла», поисковая система «Поиск Mail» и другие. Холдинг появился на базе Mail.ru Group.

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