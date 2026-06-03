Мессенджер «Макс» исчез из App Store

Российский мессенджер «Макс» исчез из маркета приложений App Store. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу платформы.
По какой причине приложение стало недоступно для скачивания, неясно. В команде «Макса» отметили, что направили запрос в Apple для получения разъяснений. Представители мессенджера работают «над оперативным решением проблемы»,
Уже установленное на смартфонах приложение продолжит работать в обычном режиме, отметили в пресс-службе мессенджера. Кроме того, других маркетах сервис по-прежнему доступен.
Мессенджер «Max» запустили в марте 2025 года. С 1 сентября 2025 года приложение стало обязательным для предустановки на новых устройствах в России. Спустя год после запуска, по словам представителей сервиса, у «Max» было 100 млн пользователей. Вскоре платформу переименовали в «Макс».