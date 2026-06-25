HBO снял документальный сериал про Jay-Z

Документальный сериал от HBO продолжает длинную череду кинопроектов, посвященных Jay-Z. Еще в 1998 году рэпер выпустил музыкально-биографический фильм «Streets Is Watching», который проиллюстрировал его раннюю жизнь в Бруклине. Позже вышли масштабные концертные документалки «Backstage» о его знаменитом туре и культовый фильм «Fade to Black» 2004 года, запечатлевший грандиозное «прощальное» шоу музыканта в Медисон-сквер-гардене. О пути рэпера от уличного торговца до миллиардера рассказывали камерный проект «NY-Z» и полноценный биографический фильм «The Story of Jay-Z».