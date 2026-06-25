Фильм «Мстители: Финал» повторно покажут в зарубежных кинотеатрах, пишет Deadline.
Ленту выпустят под названием «Мстители: Повтор финала» («Avengers: Endgame Encore»). Старт показа намечен на 25 сентября.
В фильм для повторного проката добавят специальное вступление и дополнительные новые кадры. При просмотре в форматах Infinity Vision и IMAX зрители также увидят новую сцену после титров. Билеты уже в продаже.
Infinity Vision — новая система сертификации для кинотеатров премиум-класса большого формата (PLF). «Мстители: Финал» будет для нее дебютной картиной.
«Мстители: Финал» — это блокбастер 2019 года от студии Marvel, ставший кульминацией 22 фильмов франшизы. По сюжету Танос уничтожил половину всего живого во Вселенной. Супергерои должны совершить путешествие во времени, чтобы спасти мир.
«Мстители: Финал» повторно выйдут в зарубежный прокат
Фильм «Мстители: Финал» повторно покажут в зарубежных кинотеатрах, пишет Deadline.