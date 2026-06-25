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«Мстители: Финал» повторно выйдут в зарубежный прокат

Афиша Daily
1 мин на чтение
Кадр: «Мстители. Финал»

Фильм «Мстители: Финал» повторно покажут в зарубежных кинотеатрах, пишет Deadline.

Ленту выпустят под названием «Мстители: Повтор финала» («Avengers: Endgame Encore»). Старт показа намечен на 25 сентября.

В фильм для повторного проката добавят специальное вступление и дополнительные новые кадры. При просмотре в форматах Infinity Vision и IMAX зрители также увидят новую сцену после титров. Билеты уже в продаже.

Infinity Vision — новая система сертификации для кинотеатров премиум-класса большого формата (PLF). «Мстители: Финал» будет для нее дебютной картиной.

«Мстители: Финал» — это блокбастер 2019 года от студии Marvel, ставший кульминацией 22 фильмов франшизы. По сюжету Танос уничтожил половину всего живого во Вселенной. Супергерои должны совершить путешествие во времени, чтобы спасти мир.

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