В центре сюжета — немой мастер Ван Вэй, который обожает свою дочь и ведет спокойную жизнь. Но все рушится в тот момент, когда девочку неожиданно похищают. Столкнувшись с бездействием коррумпированных полицейских, Ван Вэй решает спасти собственную дочь самостоятельно. Его неожиданным союзником становится журналист, переживающий собственную трагедию: его жена также бесследно исчезла. Герои решают действовать сообща и вступают в схватку с преступной сетью. Чтобы добиться справедливости, им предстоит пройти череду смертельно опасных испытаний.