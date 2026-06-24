На Тверском бульваре в Москве образовалась очередь из-за пирожных

Очередь появилась еще в первый день открытия. 24 июня, чтобы забрать сладости, люди стояли на улице по три-четыре часа. В соцсетях они делились видео толпы.



Из-за ажиотажа выдачу товаров ограничили. «Мы рассчитывали на поток сильно меньше. Поэтому, чтобы десерты не заканчивались за час, мы, к сожалению, отдаем по 1 кукис и 1 трайфлу на человека», — сообщили в соцсетях проекта 24 июня.