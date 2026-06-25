Павла Дурова заметили в Тбилиси

Основателя сервисов Telegram и «ВКонтакте» Павла Дурова заметили в столице Грузии Тбилиси.



Официальной информации о визите предпринимателя в страну пока нет. В соцсетях жители города рассказали, что видели его около отеля Stamba и в ресторане отеля Paragraph.



На одном из появившихся видео Дуров идет по местному парку в сопровождении охраны. «Вероятность встретить Павла Дурова в парке развлечений в Тбилиси минимальна, но никогда не равна нулю», — написал автор ролика.