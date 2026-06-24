Британец просидел в ванне с печеными бобами четыре дня и установил мировой рекорд

«Я маринуюсь. Вообще-то, я хотел бы мариноваться в тишине и покое, но люди все время меня отвлекают», — шутил Джонс во время испытания. Ночевку в ванне он сравнил со сном в холодильнике. Единственными удобствами для него стали обогреватель и 30 минут в день на походы в туалет.