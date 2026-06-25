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«Смесь Линча с „Днем сурка“»: в кино покажут мистический мультфильм от создателя синего пса Андрея

Афиша Daily
2 мин на чтение
Иллюстрация: «Про:взгляд»

Анимационный мистический триллер Леонида Шмелькова «Непокой» выйдет в прокат 30 июля. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба компании «Про: взгляд».

«Непокой» — это история двух друзей, которые пытаются выбраться из загадочного провинциального отеля, где постояльцы исчезают один за другим. Сюжет навеян прозой магического реализма, в том числе рассказом Хулио Кортасара «Захваченный дом» (1951).

Шмельков называет ленту «смесью Линча с „Днем сурка“». Это его первая полнометражная работа.

«Это история про то, как человек попадает в обстоятельства, которые он не может изменить и из которых не может выбраться. Это чувство запертости, когда пространство вокруг тебя сжимается», — подчеркнул режиссер.

В саундтрек вошли произведения Сергея Курехина — петербургского композитора, создателя «Поп-механики». В «Непокое» его музыку исполняет скрипач и композитор Алексей Айги вместе со своим ансамблем «4′33″». Часть саундтрека написал сам режиссер.

Графика «Непокоя» сделана в технике ротоскопирования в сочетании с рисованной анимацией. Сначала сцены снимали с актерами, а затем аниматоры вручную перерисовывали каждый кадр — меняя пропорции, облик и пластику персонажей.

Ранее Шмельков презентовал «Непокой» на 47-м Московском международном кинофестивале, «Суздальфесте» и на XIX Большом фестивале мультфильмов.

Леонид Шмельков — один из ведущих российских аниматоров. В 2014 году его анимационная короткометражка «Мой личный лось» получила на Берлинале «Хрустального медведя» — спецприз за лучший короткометражный фильм для юношества. Широкой аудитории Шмельков стал известен благодаря тик-ток-персонажу — синему псу Андрею. На «Афише Daily» есть материал про этого героя.
 

Непокой
Мультфильм / с 15 июля
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