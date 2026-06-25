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Начались съемки продолжения сериала «Трудная» с Глебом Калюжным и Кирой Медведевой

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: «Кион»

В Твери стартовали съемки второго сезона «Трудная. Неприкасаемая» — продолжение драматической истории о взрослении и жизненном выборе. Премьера второго сезона состоится в онлайн-кинотеатре «Кион», а первый сезон уже доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре Start.

К съемкам в кино после службы в армии вернулся Глеб Калюжный. Главные роли также исполнили Кира Медведева, Аристарх Венес, Виктория Корлякова, Анастасия Семина, Артем Давыдов и Василиса Немцова.

Во втором сезоне Влада продолжает бороться за новую жизнь и помогает девушкам в центре «Сестренки». Но исчезновение давней знакомой Елены Шиловой втягивает ее в опасное расследование, за которым скрывается преступная схема с деньгами, квартирами и чужими судьбами. Чем ближе Влада к правде, тем сильнее прошлое бьет по ней самой: под удар попадают близкие, а ее снова пытаются сделать виновной.

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© «Кион»
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© «Кион»
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© «Кион»
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© «Кион»

«Проекты „Новенький“ и „Трудная“ всегда поднимают важные социальные темы, и новый сезон не станет исключением. Он будет интересен зрителям сюжетными переплетениями, насыщенностью и разговором о зависимости и ее влиянии на жизнь человека. За годы съемок у нас сложилась очень теплая, профессиональная команда, поэтому работать над этой историей снова по-настоящему комфортно», — поделился Глеб Калюжный.

Режиссером и автором сценария второго сезона сериала вновь выступила Оксана Барковская («Новенькие», «Выход», «Плакса»). Продюсеры — Оксана Барковская, Алексей Елистратов, Алена Муравлева, Полина Одинокова, Екатерина Сосновская.  Производством сериала занимается  кинокомпания «Мост. Синема» (ранее — «Док-Синема») при поддержке Института развития интернета (АНО «Ири») и ON Медиа.

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