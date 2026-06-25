Стартовали съемки четвертой части продолжения «Универа»

Варя и Майкл переезжают в собственный дом. Но после трагического случая с пациентом Варя попадает в секту. Мужу предстоит спасти жену и справиться с проблемами, которые подкинул Зуев — председатель поселка, где живет пара. Антон и Марина решаются завести ребенка. Полина начинает отношения с преподавателем Альбертом, что категорически не устраивает Антона. Валя теряет зрение, а у Аллы и Кузи после рождения сына начинается новый этап семейной жизни.