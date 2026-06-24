Семья усыновляет андроида в трейлере «Барашка в ящике» Хирокадзу Корээды

Действие разворачивается в Японии недалекого будущего. Все посылки доставляют дроны, а автомобили полностью электрические. Супружеская пара переживает смерть маленького сына. Компания по производству роботов создает для них точную копию ребенка, чтобы помочь семье справиться с утратой.