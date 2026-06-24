Смотрим трейлер второго сезона мультсериала «Бэтмен: Крестоносец в плаще»

Первый сезон шоу вышел в 2024 году. Действие в нем развивается в мрачном Готэм-Сити середины XX века. По сюжету Брюс Уэйн только недавно начал борьбу с преступностью в роли Бэтмена. Он начинает собственное расследование подозрительных взрывов, в которых замешана местная мафия и гораздо более опасные злодеи.