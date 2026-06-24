Фестиваль развернется на пяти сценах ВДНХ: у павильона №36 «Музей кино», около Южного входа, на «Ленте Мебиуса» (напротив павильона №28 «Пчеловодство»), в парке аттракционов «Орион» и в павильоне №42 «Центр национальных конных традиций». Площадки будут работать с 12.00 до 22.45.