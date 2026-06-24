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В Москве появится станция «СберСити»

Афиша Daily
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Фото: Semyon Borisov/Unsplash

Строящуюся станцию метро «Рублево-Архангельское» на одноименной линии московского метро переименовали в «СберСити». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление мэрии.

Архитектура «СберСити» будет вдохновлена бионикой и живой природой, говорится в сообщении мэра Сергея Собянина. По центру платформенного зала расположатся колонны изогнутых форм. Их облицуют акриловым камнем с текстурой под природный материал. Своды потолка и путевые стены оформят алюминиевыми панелями под натуральный камень. 

«Ключевым элементом оформления станут уникальные светильники бионической — природной — формы. Световые линии будут плавно переходить с колонн на своды, создавая эффект бесшовного, парящего пространства. Рисунок освещения продолжится на полу в виде расходящихся лучей», — рассказал мэр.

Сейчас станция готова более чем наполовину. Она расположена в районе Кунцево. Работы планируют завершить в следующем году.

Новая Рублево-Архангельская линия метро будет иметь протяженность более 27 км. В ее составе появятся 12 станций. С новой линии можно будет пересесть на Московское центральное кольцо, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линию метрополитена.

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