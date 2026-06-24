Монголия признала выпускников школ буддийской философии людьми с высшим образованием

Власти Монголии приравняли документы об окончании школ буддийской философии к дипломам о высшем образовании. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителей монастыря Гандантегченлин.
Монголия будет признавать ученые степени выпускников как местных буддийских университетов, так и зарубежных. Они окажутся эквивалентны степеням бакалавра, магистра и доктора.
«Первыми получат признание своих знаний присвоением докторской степени Монгольской академии наук обучавшиеся в Индии шесть монахов, в том числе глава нашего монастыря Дуламрагчаагийн Жавзандорж», — поделились в Гандантегченлине.
Дуламрагчаагийн Жавзандорж проходил обучение в индийском монастыре Гоман на протяжении более чем 16 лет. Он первым из граждан Монголии успешно сдал экзамен на звание лхарамбы (доктора буддийской философии).
Жавзандорж намерен работать над «гармоничным сочетанием монастырского образования с современным светским». Он надеется «активизировать сотрудничество храмов и научных учреждений».
Министр образования Монголии Лувсанцэрэнгийн Энх-Амгалан лично вручил первым монахам документы о высшем образовании. Он назвал признание их заслуг «важным историческим шагом, подтвердившим ценность традиционного буддийского образования».
В Монголии сегодня 407 детей и юношей проходят обучение в буддийских монастырях. Министерство образования рассматривает вопрос о включении их в общеобразовательные программы в соответствии с графиками обучения.