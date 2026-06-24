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Эми Адамс спасла мужчину с ножевым ранением в шею

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: The Hollywood Reporter/YouTube

Актриса Эми Адамс рассказала в подкасте «Smartless», что вместе с отцом спасла жизнь мужчине, которого ударили ножом в шею. Об этом написал Entertainment Weekly.

Ситуация случилась в Санта-Монике. Однажды Адамс и ее отец Ричард, в прошлом военнослужащий, увидели толпу людей, кричавших: «Он умирает!» Они бросились на помощь, оставив дочь Эми вместе с ее отцом.

Адамс призналась, что в экстренной ситуации ее мысли становятся невероятно сфокусированными. Актриса зажала рану мужчины и попыталась его успокоить. Она советовала ему дышать глубже и не двигаться, чтобы замедлить пульс и кровотечение.

«Его ударили ножом в шею, поэтому он истекал кровью, и его друзья были в панике. К счастью, мы собирались на пляж — мы схватили полотенца и зажали рану. Мой отец часто оказывался на местах происшествий, думаю, он их притягивает, как и я», — поделилась Адамс.

Мужчину удалось спасти. Год спустя он увидел Адамс в ресторане и подошел к ней. Он отметил, что ему рассказали историю о его спасении. Мужчина со слезами на глазах показал актрисе шрам на шее. Рядом с ним стоял его сын, вспомнила Эми.

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