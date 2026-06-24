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«Вкусвилл» закрывает все свои магазины в Казахстане

Афиша Daily
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Фото: «Вкусвилл»

Российская сеть продуктовых магазинов «Вкусвилл» закрывает все четыре розничных магазина в Казахстане с 9 августа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

При этом сеть продолжит реализацию своих продуктов в Казахстане через российские маркетплейсы и локальных ретейлеров. «„Вкусвилл“ проанализировал итоги двухлетней работы в Казахстане и принял решение скорректировать подход к присутствию в регионе», — говорится в сообщении компании. Отмечается, что для дальнейшего масштабирования проекта был необходим локальный ассортимент. Его не удалось обеспечить в полном объеме при сохранении технологических стандартов «Вкусвилла».

В ближайшее время начнутся поставки продукции в магазин «Доковил» в Караганде. «Вкусвилл» также ведет переговоры с другими торговыми сетями.

«Вкусвилл» открыл свой первый зарубежный магазин в Алматы в 2024 году. Впервые товары компании стали доступны покупателям из Казахстана в июне 2023 года через партнеров сети.

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