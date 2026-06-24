В ночь на 29 июня в Москве можно будет наблюдать микролуние

В ночь на 29 июня над Москвой взойдет микролуна: спутник Земли окажется на максимальном расстоянии от нашей планеты. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал старший научный сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко.
«29 июня расстояние между центрами Земли и Луны составит около 406 тыс. километров. Для сравнения: среднее расстояние равняется 384 тыс. 400 километрам. В этот момент видимый угловой диаметр лунного диска примерно на 14% меньше, чем при суперлунии, когда Луна находится в перигее, ближайшей точке к Земле», — сказала ученая.
По ее словам, разницу в размерах Луны можно заметить, если сделать кадры на камеру с одним и тем же фокусным расстоянием. Смотреть на спутник лучше в то время, когда он поднимется высоко над горизонтом, — так искажения от земной атмосферы не помешают обзору.
9 июня россияне могли увидеть Венеру и Юпитер. Планеты оказались менее чем в 2 градусах друг от друга — это явление можно было увидеть невооруженным глазом.