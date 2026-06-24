«Параллельные истории» оскароносного режиссера Асгара Фархади выйдет в российский прокат 20 августа

«Экспонента Фильм» поделилась с «Афишей Daily» трейлером нового фильма обладателя двух статуэток «Оскар» Асгара Фархади — «Параллельные истории». Картина выйдет в российский прокат 20 августа.



В центре сюжета — писательница Сильви, которая живет в одиночестве и наблюдает за соседями через телескоп, превращая их жизни в фикшн. В своем романе она добавляет в их отношения драму, страсть, ревность и предательство. В это время в ее собственной жизни появляется помощник Адам. Он влюбляется в живущую напротив Ниту. Чтобы произвести на девушку впечатление, он копирует рукопись Сильви и выдает ее за свою. Грань между вымыслом и реальностью стирается. Вот только прототипы романа и отношения между ними оказываются совсем не такими, какими их придумала Сильви.