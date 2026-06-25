Италия увеличила сроки выдачи виз россиянам

В прошлом году Италия выдала россиянам около 160 тыс. шенгенских виз — это один из самых высоких показателей среди стран ЕС. Россиянам одобряют более 90% заявок на итальянскую визу.



В ноябре 2025 года Еврокомиссия запретила выдавать новые многоразовые визы в России. Исключение сделали для близких родственников граждан Евросоюза или россиян, легально живущих в ЕС, транспортных работников и в некоторых других случаях (например, для граждан РФ, которые докажут необходимость частых поездок и благонадежность).