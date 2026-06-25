На озеро в Германии перестали пускать людей без знания немецкого

Руководство комплекса отдыха на озере Хайде запретило вход людям, не владеющим немецким языком. Власти располагающегося рядом города Галле призвали отменить ограничение. Об этом сообщает издание Welt.
Поводом для ограничения стал недавний несчастный случай. В минувшие выходные спасатели вытащили из озера маленького ребенка. По словам владельца комплекса Матиаса Нобеля, подобные опасные ситуации происходили и раньше: некоторые посетители не соблюдали правила безопасности, поскольку недостаточно владели немецким языком, чтобы их понять.
Запрет вызвал общественный резонанс. В мэрии Галле заявили, что безопасность отдыхающих можно обеспечить без языковых ограничений. Город предложил установить на территории пляжа пиктограммы, перевести правила на несколько языков и разместить QR-коды с информацией для иностранных посетителей.
Нобель пояснил, что не собирался вводить официальный запрет для людей, не говорящих по-немецки. По его словам, речь шла лишь о более строгом контроле за соблюдением правил безопасности, а не об изменении официальных условий посещения пляжа.
В ближайшее время представители города и руководство зоны отдыха проведут встречу, чтобы согласовать новые меры безопасности.