Рассел Кроу отправляет Итана Хоука в шахту в трейлере фильма «Бремя»

Звезды «Дневников вампира» Нина Добрев и Пол Уэсли воссоединятся в драме «Ты заслуживаешь знать»
На Тайване прошел арбузный карнавал. Местные жители нарядили более тысячи ягод
Ученые: за последние 60 лет поп-музыка стала более негативной и агрессивной
Картину Модильяни продали на аукционе Sotheby's за рекордную сумму для европейского рынка
Изабель Юппер наблюдает за соседями в дублированном трейлере «Параллельных историй» Асгара Фархади
Спин-офф про Осла из «Шрека» выйдет в июне 2028 года
Второй сезон «Газеты» — спин-оффа «Офиса» — выйдет 9 сентября
На озеро в Германии перестали пускать людей без знания немецкого
Италия увеличила сроки выдачи виз россиянам
HBO снял документальный сериал про Jay-Z
Оливия Родриго стала неигровым персонажем в Fortnite
«Смесь Линча с „Днем сурка“»: в кино покажут мистический мультфильм от создателя синего пса Андрея
Папа римский Лев XIV выпустит сборник ранних сочинений
Смотрим трейлер «Живой ярости» — нового боевика от студии Lionsgate
Экс-сотрудник Popcorn Books получил условный срок из-за продажи квир-литературы
Лайонел Ричи прервал концерт из-за недомогания
Фасады и кровлю доходного дома Орловых в Москве отреставрируют
По «Лило и Стичу» выйдет новая анимационная короткометражка
Выставка редких авто, шоу-заезды и концерт Вани Дмитриенко: в Ленобласти пройдет «Гараж фест»
Начались съемки продолжения сериала «Трудная» с Глебом Калюжным и Кирой Медведевой
Каждый второй сотрудник в России скрывает, что смотрит короткие видео на работе
По «Абсолютному Бэтмену» снимут анимационный сериал
Дейзи Эдгар-Джонс в первом трейлере «Чувства и чувствительности» по роману Джейн Остин
Сериал «Чудо» с Идой Галич и Денисом Шведовым выйдет на «Кинопоиске»
В России создают закрытое хранилище «деструктивной литературы»
Павла Дурова заметили в Тбилиси
Стартовали съемки четвертой части продолжения «Универа»
Аналитики рассказали, где в Подмосковье дешевле всего снять загородный дом с бассейном

Рассел Кроу отправляет Итана Хоука в шахту в трейлере фильма «Бремя»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Vertical/YouTube

На ютуб-канале Vertical опубликовали трейлер фильма «Бремя» («The Weight»), в котором главные роли исполнили Рассел Кроу («Гладиатор») и Итан Хоук («Голубая луна»). Лента выйдет в зарубежный кинопрокат 18 сентября.

Она расскажет о мужчине по имени Сэмюел, которого разлучили с дочерью. Герой оказался в тюремном лагере. Чтобы выбраться оттуда, он принимает предложение спуститься в шахту вместе с опасными преступниками и вывезти оттуда золото.

Видео: Vertical/YouTube

Режиссером картины выступил дебютант Падраик Маккинли. Действие фильма развернулось во времена Великой депрессии. Кроу досталась роль начальника тюрьмы, предложившего Сэмюелу сделку.

Сюжет рассказывает, как главной угрозой заключенных становитятся не суровые природные условия, а предательство и жестокость внутри группы. Их провоцирует жадность и подозрительность.

В актерский состав проекта вошли Джулия Джонс, Остин Амелио, Ави Нэш, Сэм Хейзелдайн и другие артисты. Сценарий написали Мэттью Буи и Шелби Гейнс на основе истории, придуманной Буи, Лео Шерманом и Мэттью Чепменом. 
 

Расскажите друзьям