Рассел Кроу отправляет Итана Хоука в шахту в трейлере фильма «Бремя»

На ютуб-канале Vertical опубликовали трейлер фильма «Бремя» («The Weight»), в котором главные роли исполнили Рассел Кроу («Гладиатор») и Итан Хоук («Голубая луна»). Лента выйдет в зарубежный кинопрокат 18 сентября.
Она расскажет о мужчине по имени Сэмюел, которого разлучили с дочерью. Герой оказался в тюремном лагере. Чтобы выбраться оттуда, он принимает предложение спуститься в шахту вместе с опасными преступниками и вывезти оттуда золото.
Режиссером картины выступил дебютант Падраик Маккинли. Действие фильма развернулось во времена Великой депрессии. Кроу досталась роль начальника тюрьмы, предложившего Сэмюелу сделку.
Сюжет рассказывает, как главной угрозой заключенных становитятся не суровые природные условия, а предательство и жестокость внутри группы. Их провоцирует жадность и подозрительность.
В актерский состав проекта вошли Джулия Джонс, Остин Амелио, Ави Нэш, Сэм Хейзелдайн и другие артисты. Сценарий написали Мэттью Буи и Шелби Гейнс на основе истории, придуманной Буи, Лео Шерманом и Мэттью Чепменом.