Картину Модильяни продали на аукционе Sotheby's за рекордную сумму для европейского рынка

На торгах купили еще одну работу Модильяи — «Мужина с трубкой». Этот портрет обошелся покупателю в 23,3 млн фунтов (2,3 млрд рублей). Всего на аукционе выручили 393,4 млн фунтов (39,2 млрд рублей).