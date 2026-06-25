Картину Модильяни продали на аукционе Sotheby's за рекордную сумму для европейского рынка

Картину Амедео Модильяни «Обнаженная с ожерельем» продали на аукционе Sotheby's за 48,2 млн фунтов стерлингов (примерно 4,8 млрд рублей). Это европейский рекорд для работ художника, сообщил «Артгид».
На торгах купили еще одну работу Модильяи — «Мужина с трубкой». Этот портрет обошелся покупателю в 23,3 млн фунтов (2,3 млрд рублей). Всего на аукционе выручили 393,4 млн фунтов (39,2 млрд рублей).
Sotheby's распродал коллекцию миллиардера Джо Льюиса, в которую входили 24 работы модернистов. В собрании были картины Пабло Пикассо, Клода Моне и Фрэнсиса Бэкона.
Торги прошли в Лондоне. В них приняли участие азиатские коллекционеры: они купили более трети выставленных на продажу полотен.