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Букингемский дворец перестанет быть основной резиденцией британского монарха

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Francais a Londres/Unsplash

Букингемский дворец перестанет быть главной резиденцией британского монарха, поскольку король Карл III не планирует жить там после завершения реконструкции. Об этом написал Би-би-си.

Дворец служил официальной лондонской резиденцией британских королей и королев с 1837 года. Он останется административной штаб-квартирой монархии, отметило издание. Но Карл III с женой будут жить в расположенном рядом Кларенс-хаусе.

По словам представителей короны, такое решение приняли, отчасти чтобы обеспечить более широкий доступ общественности к дворцу после реконструкции. Она завершится в марте 2027 года.

Во дворце заменят устаревшие кабели, свинцовые трубы, проводку и котлы. Многие из работ проведут впервые за 60 лет. На проект выделено 369 млн фунтов стерлингов, или около 38,4 млрд рублей.

Кларенс-хаус давно стал домом для Карла III. Он занял четырехэтажный особняк на улице Мэлл еще в 2003 году. До Карла в нем в течение полувека жила его бабушка, королева Елизавета. Королева Елизавета II занимала дом, будучи принцессой.

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