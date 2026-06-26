Букингемский дворец перестанет быть основной резиденцией британского монарха

Букингемский дворец перестанет быть главной резиденцией британского монарха, поскольку король Карл III не планирует жить там после завершения реконструкции. Об этом написал Би-би-си.
Дворец служил официальной лондонской резиденцией британских королей и королев с 1837 года. Он останется административной штаб-квартирой монархии, отметило издание. Но Карл III с женой будут жить в расположенном рядом Кларенс-хаусе.
По словам представителей короны, такое решение приняли, отчасти чтобы обеспечить более широкий доступ общественности к дворцу после реконструкции. Она завершится в марте 2027 года.
Во дворце заменят устаревшие кабели, свинцовые трубы, проводку и котлы. Многие из работ проведут впервые за 60 лет. На проект выделено 369 млн фунтов стерлингов, или около 38,4 млрд рублей.
Кларенс-хаус давно стал домом для Карла III. Он занял четырехэтажный особняк на улице Мэлл еще в 2003 году. До Карла в нем в течение полувека жила его бабушка, королева Елизавета. Королева Елизавета II занимала дом, будучи принцессой.