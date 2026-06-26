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Махершала Али появился в роли религиозного наемника в тизере «Твоя мать, твоя мать, твоя мать»

Афиша Daily
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Фото: Amazon MGM Studios/YouTube

На ютуб-канале Amazon MGM Studios опубликовали тизер-трейлер фильма «Твоя мать, твоя мать, твоя мать». Главную роль в картине исполнил обладатель «Оскара» Махершала Али.

Актер сыграл глубоко религиозного наемного убийцу Латифа, который пытается найти баланс между работой, верой и отцовством. Его жизнь становится еще более неоднозначной и сложной после смерти жены.
 

Видео: Amazon MGM Studios/YouTube

По сюжету герой в стремлении защитить детей отправляется в отчаянное путешествие по Хьюстону. По мере того как враги угрожают уничтожить его, убеждения Латифа начинают рушиться.

Режиссером и сценаристом ленты выступил Бассам Тарик. В актерский состав вошли Джон Чо, Джанкарло Эспозито, Абубакр Али, Трамелл Тиллман, Тиффани Бун и Лейт Накли. Созданием проекта занималась студия Orion Pictures.

Ожидается, что фильм будет сочетать разные жанры. Али заявил на CinemaCon, что Латиф — «самый честный и сложный персонаж», которого он когда-либо встречал в сценарии.

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