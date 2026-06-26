В этом году фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который проходит в Сочи, не состоится

«Новый сезон» проводится с 2022 году на Розе Хутор в Сочи. Перед началом осенне-зимнего сезона онлайн-кинотеатры Kion, Okko, Premier, Start, Wink, «Иви» и «Кинопоиск» показывают свои самые ожидаемые и яркие проекты. Победителей выбирают зрители и участники смотра — актеры, режиссеры, продюсеры и журналисты.