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В этом году фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который проходит в Сочи, не состоится

Афиша Daily
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Фото: t.me/newseasonfest

Организаторы «Нового сезона» отказались от проведения фестиваля в этом году. Об этом сообщается в соцсетях мероприятия.

«В 2026 году фестиваль „Новый сезон“ делает паузу. Это решение продиктовано объективными сложностями с логистикой», — говорится в посте.

«Новый сезон» проводится с 2022 году на Розе Хутор в Сочи. Перед началом осенне-зимнего сезона онлайн-кинотеатры Kion, Okko, Premier, Start, Wink, «Иви» и «Кинопоиск» показывают свои самые ожидаемые и яркие проекты. Победителей выбирают зрители и участники смотра — актеры, режиссеры, продюсеры и журналисты.

Так, в прошлом году «самым ожидаемым» сериалом назвали «Встать на ноги» ― проект Okko режиссера Павла Тимофеева. А «лучшим фильмом» признали «Семьянина» Владимира Власкина (Start).

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