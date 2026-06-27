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В России установили рекорд по числу людей, одновременно сыгравших в шахматы под открытым небом

Афиша Daily
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Фото: пресс-служба Книги рекордов России

В городе Елец Липецкой области одновременно сыграли в шахматы 880 человек. Этот результат попал в Книгу рекордов России как «Наибольшее количество одновременно играющих в шахматы игроков в одной локации под открытым небом». Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Возраст и уровень подготовки участников варьировались: самому юному шахматисту исполнилось всего 4 года, а самому старшему — 86 лет. Всех собравшихся объединила искренняя любовь к древней игре», — отметила пресс-служба Книги рекордов России.

Почетными гостями мероприятия стали чемпион мира по шахматам и гроссмейстер Сергей Карякин и известный шахматный комментатор и гроссмейстер Сергей Шипов. Они провели сеансы одновременной игры со всеми желающими.

Недавно шахматистка Валерия Клейменова из Ульяновска досрочно завоевала титул чемпионки мира по шахматам среди девушек до 18 лет. Из десяти сыгранных партий Клейменова победила в девяти, еще одну она закончила вничью.

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