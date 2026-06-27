В России установили рекорд по числу людей, одновременно сыгравших в шахматы под открытым небом

В городе Елец Липецкой области одновременно сыграли в шахматы 880 человек. Этот результат попал в Книгу рекордов России как «Наибольшее количество одновременно играющих в шахматы игроков в одной локации под открытым небом». Об этом сообщила пресс-служба организации.