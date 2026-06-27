Продюсер «Соника в кино» снимет анимационный сериал по «Тетрису»

По видеоигровой головоломке «Тетрис» снимут анимационный сериал. Проект под названием Tetris: World Builders анонсировали на Международном фестивале анимации в Анси, сообщает VGC.
Сериал делают с помощью компьютерной анимации. По сюжету с неба начинают падать гигантские блоки-тетримино, а команда юных «строителей мира» должна помочь человечеству приспособиться к новым условиям. Герои будут решать проблемы с помощью логики, командной работы и знаний в области науки, технологий, инженерии и математики.
Производством занимается французская студия TeamTO, а исполнительным продюсером выступает Чак Уильямс — один из продюсеров кинофраншизы «Соник в кино». Он также работает над будущей экранизацией игры Pac-Man.
Создатели обещают впервые показать мир игры через историю человеческих персонажей и превратить головоломку в масштабное сюжетное приключение.
На «Афише Daily» есть материал, в котором объясняется, почему «Тетрис» считается одной из величайших видеоигр в истории.