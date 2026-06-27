Продюсер «Соника в кино» снимет анимационный сериал по «Тетрису»

Сериал делают с помощью компьютерной анимации. По сюжету с неба начинают падать гигантские блоки-тетримино, а команда юных «строителей мира» должна помочь человечеству приспособиться к новым условиям. Герои будут решать проблемы с помощью логики, командной работы и знаний в области науки, технологий, инженерии и математики.