Telegram тестирует функцию «Сообществ» с несколькими групповыми чатами

При желании администраторы смогут объединить все чаты «Сообщества» в один элемент в списке диалогов. При этом сами группы останутся независимыми, а пользователи смогут свободно переключаться между ними. Если человек вступит хотя бы в один чат «Сообщества», он автоматически получит доступ к просмотру остальных, но не станет их участником без своего согласия.