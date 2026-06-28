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К премьере «Одиссеи» на Майами-Бич установили троянского коня

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: @theodysseymovie

Огромную статую троянского коня установили на Майами-Бич в США к премьере «Одиссеи» Кристофера Нолана. Фильм выйдет в мировой прокат 17 июля.

Инсталляцию открыли актеры Мэтт Деймон и Джон Легуизамо, задействованные в фильме. Деймон исполнил главную роль Одиссея — царя Итаки, который пытается вернуться домой после Троянской войны. Легуизамо сыграл Евмея, свинопаса и раба Одиссея, сохранившего верность хозяину.

Видео: @theodysseymovie

«Одиссея» станет 13-м полнометражным фильмом Нолана. Режиссер сам написал сценарий по мотивам древнегреческой поэмы и спродюсировал картину вместе с Эммой Томас. Это будет первый игровой фильм, полностью снятый на камеры IMAX.

Помимо Деймона и Легуизамо, в фильме играют Том Холланд («Человек-паук: Возвращение домой»), Роберт Паттинсон («Сумерки»), Зендая («Эйфория»), Энн Хэтэуэй («Дьявол носит Prada»), Лупита Нионго («12 лет рабства»), Шарлиз Терон («Безумный Макс: Дорога ярости»), Бенни Сафди («Лакричная пицца») и Джон Бернтал («Каратель»).

Съемки «Одиссеи» длились полгода, с февраля по август. Съемочная группа побывала в Марокко, Греции, Италии, на Мальте, в Шотландии и Испании. Завершились съемки в Лос-Анджелесе.

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