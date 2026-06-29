Кристофер Нолан: «Голливудским студиям следует больше рисковать»

Режиссер в свою очередь отметил, что необычный сценарий или вообще что-то новое и необычное в фильме — это возможность выделиться. По словам Нолана, его триллер «Помни» в итоге нашел свою аудиторию. Он добавил, что его грядущая «Одиссея» тоже идет на большой риск, но, по его мнению, лента обязательно найдет своего зрителя.