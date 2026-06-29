Кристофер Нолан: «Голливудским студиям следует больше рисковать»

В интервью изданию The New York Times Кристофер Нолан призвал голливудских создателей блокбастеров больше рисковать, потому что зрители «ищут чего-то нового».
«Если вы действительно интересуетесь кино и историей кинематографа, то одно вы точно поймете: чтобы добиться успеха, нужно рисковать. Самый большой риск — это действовать осторожно», — заявил режиссер.
По словам постановщика, осторожность не работает в мейнстримном кино. Нолан вспомнил, как в 2000 году презентовал своей жене, продюсеру Эмме Томас, сюжет «Помни» («Мементо»). Ей понравился сценарий, но она сказала, что нелинейное повествование в обратном порядке — это риск.
Режиссер в свою очередь отметил, что необычный сценарий или вообще что-то новое и необычное в фильме — это возможность выделиться. По словам Нолана, его триллер «Помни» в итоге нашел свою аудиторию. Он добавил, что его грядущая «Одиссея» тоже идет на большой риск, но, по его мнению, лента обязательно найдет своего зрителя.
«Я не делаю никаких прогнозов относительно [„Одиссеи“], но в прошлом мы были хорошо вознаграждены за веру в зрителей», — подчеркнул Нолан.
Создавая «Одиссею», Кристофер Нолан вдохновлялся работами Андрея Тарковского. Новая лента постановщика выходит в мировой прокат 17 июля. Главную роль в картине исполнил Мэтт Деймон. Также в актерский состав вошли Энн Хэтэуэй, Том Холланд, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго, Зендая и Шарлиз Терон.