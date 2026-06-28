Гарри Стайлз не смог удержаться на сцене из-за сильной жары

Гарри Стайлс лег на пол во время выступления на сцене стадиона «Уэмбли» в Лондоне 26 июня. Об этом пишет People.



Сразу после исполнения своего любимого движения, во время которого он высоко выплевывает струю воды, Стайлз, предположительно, подавился и упал на пол. В соцсетях в комментарии к видеозаписям с этим моментом выступления фанаты спрашивали, почему никто не проверил состояние Стайлза.