Гарри Стайлз не смог удержаться на сцене из-за сильной жары

Гарри Стайлс лег на пол во время выступления на сцене стадиона «Уэмбли» в Лондоне 26 июня. Об этом пишет People.
Сразу после исполнения своего любимого движения, во время которого он высоко выплевывает струю воды, Стайлз, предположительно, подавился и упал на пол. В соцсетях в комментарии к видеозаписям с этим моментом выступления фанаты спрашивали, почему никто не проверил состояние Стайлза.
Примерно через 17 секунд Стайлз поднялся на ноги и помахал толпе на прощание. О дальнейшем состоянии певца не появлялось никаких новостей.
Концерт прошел в условиях рекордно высокой температуры в Великобритании. В пятницу температура в Саффолке достигла +37,3 градуса по Цельсию (более +99 градусов по Фаренгейту), побив рекорд 50-летней давности более чем на градус. В Лондоне температура достигала около 36,1 по Цельсию (97 градусов по Фаренгейту).