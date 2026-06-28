Мадонна раскритиковала применение ИИ в искусстве
Дуа Липа открыла собственную библиотеку
«Майкл» стал самым кассовым байопиком в истории
На территорию ВДНХ вернули пальмы, которые росли в советское время
В Москву и Подмосковье придет жаркая погода
Сериал «Клан Сопрано» перевыпустят в 4K
Жара во Франции привела почти к тысяче смертей
Путин подписал закон об ограничении числа банковских карт — не больше 20 на человека
В российских автошколах могут ввести программы праворульного вождения
В России могут установить обязательную долю отечественных фильмов в кинопрокате
Турция и Азербайджан попросили включить пахлаву в список ЮНЕСКО
С 2027 года регионы России смогут запрещать продажу вейпов
Лили Рейнхарт и Том Бейтман в трейлере «Гипотезы любви»
К премьере «Одиссеи» на Майами-Бич установили троянского коня
Московская школьница первой в истории ЕГЭ набрала 500 баллов
Трамп опубликовал фото «патриотического паспорта» к 250-летию США
В России ввели штрафы за авторизацию через зарубежные сервисы
Продюсер «Соника в кино» снимет анимационный сериал по «Тетрису»
Telegram тестирует функцию «Сообщества» с несколькими групповыми чатами
Исследование: счастливые отношения чаще строятся не на принципе «противоположности притягиваются»
В Лондоне конференцию по борьбе с экстремальной жарой отменили из-за экстремальной жары
Умер художник и один из родоначальников цифрового искусства в России Константин Худяков
Warner Bros. анонсировала анимационный сериал «Мрачные тени»
В России установили рекорд по числу людей, одновременно сыгравших в шахматы под открытым небом
Тяжелоатлеты из России снова смогут выступать на соревнованиях со своими флагом и гимном
Кинофраншиза «Очень страшное кино» собрала в мировом прокате более 1 млрд долларов
«Роскосмос» хочет построить на Луне АЭС до 2036 года
Две американские компании будут судиться из-за наггетсов «сикс-севен»

Гарри Стайлз не смог удержаться на сцене из-за сильной жары

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: @harrystyles

Гарри Стайлс лег на пол во время выступления на сцене стадиона «Уэмбли» в Лондоне 26 июня. Об этом пишет People.

Сразу после исполнения своего любимого движения, во время которого он высоко выплевывает струю воды, Стайлз, предположительно, подавился и упал на пол. В соцсетях в комментарии к видеозаписям с этим моментом выступления фанаты спрашивали, почему никто не проверил состояние Стайлза.

Примерно через 17 секунд Стайлз поднялся на ноги и помахал толпе на прощание. О дальнейшем состоянии певца не появлялось никаких новостей.

Концерт прошел в условиях рекордно высокой температуры в Великобритании. В пятницу температура в Саффолке достигла +37,3 градуса по Цельсию (более +99 градусов по Фаренгейту), побив рекорд 50-летней давности более чем на градус. В Лондоне температура достигала около 36,1 по Цельсию (97 градусов по Фаренгейту).

Расскажите друзьям