Московская школьница первой в истории ЕГЭ набрала 500 баллов
В российских автошколах могут ввести программы праворульного вождения
В России могут установить обязательную долю отечественных фильмов в кинопрокате
Турция и Азербайджан попросили включить пахлаву в список ЮНЕСКО
С 2027 года регионы России смогут запрещать продажу вейпов
Лили Рейнхарт и Том Бейтман в трейлере «Гипотезы любви»
К премьере «Одиссеи» на Майами-Бич установили троянского коня
Трамп опубликовал фото «патриотического паспорта» к 250-летию США
В России ввели штрафы за авторизацию через зарубежные сервисы
Продюсер «Соника в кино» снимет анимационный сериал по «Тетрису»
Telegram тестирует функцию «Сообщества» с несколькими групповыми чатами
Исследование: счастливые отношения чаще строятся не на принципе «противоположности притягиваются»
В Лондоне конференцию по борьбе с экстремальной жарой отменили из-за экстремальной жары
Умер художник и один из родоначальников цифрового искусства в России Константин Худяков
Warner Bros. анонсировала анимационный сериал «Мрачные тени»
В России установили рекорд по числу людей, одновременно сыгравших в шахматы под открытым небом
Тяжелоатлеты из России снова смогут выступать на соревнованиях со своими флагом и гимном
Кинофраншиза «Очень страшное кино» собрала в мировом прокате более 1 млрд долларов
«Роскосмос» хочет построить на Луне АЭС до 2036 года
Две американские компании будут судиться из-за наггетсов «сикс-севен»
Культовый аниме-фильм «Инициал Ди: Стадия третья» выйдет в российский прокат 16 июля
Свежий трейлер нового «Человека-паука» стал вторым по популярности в истории кино
Мик Джаггер сообщил, что хотел бы снять биографический фильм о Rolling Stones
Prime Video выпустит документальный фильм о теннисисте Новаке Джоковиче
Кристофер Нолан вдохновлялся фильмами Андрея Тарковского при создании «Одиссеи»
Роль Джоди Фостер в «Иллюзии полета» изначально была написана для мужчины-актера
Ректор ГИТИСа заявил, что ни один из театров Москвы не находится «на взлете»
Лайонел Ричи отменил концерты, после того как ему стало плохо на сцене

Путин подписал закон об ограничении числа банковских карт — не больше 20 на человека

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий общее количество банковских карт у одного человека 20 штуками. Документ также дает банкам право задерживать подозрительные платежи на срок до шести часов.

Закон входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Для контроля за лимитом создается единая система учета платежных карт на базе Национальной системы платежных карт (НСПК). Банки будут передавать туда информацию — если у клиента уже есть 20 карт, новую ему просто не выпустят. Исключения устанавливаются решением совета директоров Банка России.

Другой пункт закона — «период охлаждения». После подтверждения перевода банк вправе не исполнять операцию в течение шести часов, если она вызывает подозрения.

Банки будут обязаны возместить клиенту ущерб, если вовремя не заблокируют перевод и он потеряет деньги. Выплата возможна при наличии постановления о возбуждении уголовного дела. Если банк следовал правилам, а клиент сам перевел деньги мошенникам, компенсация не предусмотрена.

Расскажите друзьям