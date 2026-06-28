Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий общее количество банковских карт у одного человека 20 штуками. Документ также дает банкам право задерживать подозрительные платежи на срок до шести часов.
Закон входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Для контроля за лимитом создается единая система учета платежных карт на базе Национальной системы платежных карт (НСПК). Банки будут передавать туда информацию — если у клиента уже есть 20 карт, новую ему просто не выпустят. Исключения устанавливаются решением совета директоров Банка России.
Другой пункт закона — «период охлаждения». После подтверждения перевода банк вправе не исполнять операцию в течение шести часов, если она вызывает подозрения.
Банки будут обязаны возместить клиенту ущерб, если вовремя не заблокируют перевод и он потеряет деньги. Выплата возможна при наличии постановления о возбуждении уголовного дела. Если банк следовал правилам, а клиент сам перевел деньги мошенникам, компенсация не предусмотрена.