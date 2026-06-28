Закон входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Для контроля за лимитом создается единая система учета платежных карт на базе Национальной системы платежных карт (НСПК). Банки будут передавать туда информацию — если у клиента уже есть 20 карт, новую ему просто не выпустят. Исключения устанавливаются решением совета директоров Банка России.