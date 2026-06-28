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Турция и Азербайджан попросили включить пахлаву в список ЮНЕСКО

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Ömer Haktan Bulut/Unsplash

Турция и Азербайджан подали совместную заявку на включение пахлавы в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом пишет газета Türkiye.

Заявку рассмотрят на заседании Межправительственного комитета ЮНЕСКО в Китае, которое будет проходить с 30 ноября по 5 декабря.

Как отмечает газета, в Греции утверждают, что сладости из меда, орехов и тонкого теста появились в Византии и на Эгейских островах раньше, чем у турок. В стране это блюдо подается в ресторанах под названием «греческая пахлава». C помощью ЮНЕСКО в Турции и Азербайджане хотят закрепить этот десерт за собой. Ранее, в 2013 году, газиантепская пахлава получила статус в ЕС — она была зарегистрирована Еврокомиссией в качестве продукта с охраняемым географическим указанием.

Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО — международный реестр, созданный для защиты и сохранения устных традиций, исполнительского искусства, обрядов, праздников, ремесел и других элементов. В него входят более 600 уникальных объектов.

Недавно ЮНЕСКО признал искусство разведения туркменского алабая нематериальным культурным наследием. Комитет организации принял это решение единогласно.

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