В российских автошколах могут ввести программы праворульного вождения

Предстоит в том числе провести исследование о том, насколько часто праворульные машины попадают в ДТП. Эту работу в 2028 году поручили сделать МВД, Минпромторгу и Минтрансу при участии Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ).



Как рассказал ТАСС доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев, наибольшая популярность у праворульных авто на Дальнем Востоке. На Камчатке, Сахалине и в Магаданской области их доля составляет более 70%.



В целом по России доля праворульных машин от всего автопарка — около 8%, от вторичного рынка — 12,2%. «Данные статистики по ДТП с участием „праворуких“ машин указывает на их рост пропорционально ввозимым в страну машинам — 12,2%», — отметил эксперт.