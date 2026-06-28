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В российских автошколах могут ввести программы праворульного вождения

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Игорь Иванко/Агентство «Москва»

В некоторых регионах России могут появиться программы обучения водителей, ориентированные на машины с правым рулем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на утвержденный правительством РФ документ.

Ввести такую меру хотят в регионах, где значительная доля автопарка — с правым рулем. Чиновники изучат, насколько это целесообразно. Соответствующий доклад в кабмин в 2027 году должны представить Минпросвещения, МВД и Минпромторг.

Предстоит в том числе провести исследование о том, насколько часто праворульные машины попадают в ДТП. Эту работу в 2028 году поручили сделать МВД, Минпромторгу и Минтрансу при участии Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ).

Как рассказал ТАСС доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев, наибольшая популярность у праворульных авто на Дальнем Востоке. На Камчатке, Сахалине и в Магаданской области их доля составляет более 70%.

В целом по России доля праворульных машин от всего автопарка — около 8%, от вторичного рынка — 12,2%. «Данные статистики по ДТП с участием „праворуких“ машин указывает на их рост пропорционально ввозимым в страну машинам — 12,2%», — отметил эксперт.

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